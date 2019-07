Está decidida a sucessão de Theresa May. Boris Johnson, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros recebeu a confiança de 92153 (66%) membros conservadores, contra os 46656 (33%) de Jeremy Hunt. Os resultados foram anunciados esta terça-feira de manhã.

Johnson será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido e irá conduzir nos próximos três meses as negociações para o Brexit. "Haverão pessoas por todo o país a questionar a sabedoria da vossa decisão", disse o antigo presidente da Câmara de Londres no seu discurso de vitória. O antigo mayor de Londres traçou ainda os seus objetivos para a legislatura: "Concretizar o Brexit, unir o país e derrotar Jeremy Corbyn".

Johnson agradeceu a primeira-ministra pelo seu serviço ao país e pela sua "paixão e determinação" - apesar de ainda há algumas semanas não conseguir discordar das críticas que Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, fez à chefe de Governo do Reino Unido.

Por sua vez, May foi célere a congratular Johnson pela sua vitória eleitoral e apelou à unidade dos tories no Twitter : "Temos agora que trabalhar juntos para entregar o Brexit".