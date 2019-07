Vinte e nove concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Viseu, Bragança, Guarda e Faro estão esta terça-feira em risco máximo de incêndio. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão chegar aos 37 graus.

Entre os concelhos em risco máximo de incêndio, está o de Vila de Rei, em Castelo Branco, onde está ativo um incêndio desde o último sábado, e ainda o concelho de Penedono, em Viseu, onde também esteve ativo um incêndio que acabou por ser dominado na madrugada desta terça-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há ainda vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Viseu, Bragança, Guarda, Viseu, Braga e Vila Real em risco muito elevado de incêndio.

A temperatura máxima vai variar entre os 37 graus, em Évora, e os 22 graus, em Aveiro e no Porto. Já a temperatura mínima vai variar entre os 23 graus, em Faro, e os 15 graus, no Porto, Braga e Vila Real.