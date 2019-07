Um grupo de médicos do INEM reforçou a sua formação no Norte com o objetivo de fazer mais e melhor ao serviço da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

Foi a quarta formação realizada pela Delegação Regional este ano, dirigida a médicos de várias VMER do INEM, nomeadamente de Barcelos, Braga, Chaves, Famalicão, Feira, Gaia, Guimarães, Pedro Hispano (Matosinhos), São João, Santo António, Vale do Sousa, Viana do Castelo e Vila Real, para além de entidades como a Administração Regional de Saúde do Norte.

A ação formativa decorreu no Centro de Formação da Delegação Regional do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o Curso VMER Médicos foi de um total de 74 horas de formação, permitindo a consolidação de conhecimentos, assim como a aquisição de competências na área da emergência médica pré-hospitalar, de forma a que os médicos sejam considerados aptos a executar corretamente a sua função na VMER.

Para a aquisição da competência deste curso, é necessário que os formandos obtenham aprovação nos módulos de Suporte Avançado de Vida, Emergências Médicas, Trauma, Emergências Pediátricas e Obstétricas e de Transporte de Doente Crítico e Situações de Exceção.

As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente e a sua equipa é constituída por um médico e um enfermeiro, dispondo de equipamento de Suporte Avançado de Vida, atuando na dependência direta dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e como base hospitalar.

O seu principal objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência médica.