A plataforma Lisboa Cool está a organizar um concurso para eleger o melhor brunch de Lisboa.

Hoje em dia, existem dezenas de espaços na capital portuguesa que apostam neste conceito britânico, que combina o pequeno-almoço (breakfast) com o almoço (lunch).

Agora, esta plataforma dedicada à vida lisboeta vai tentar perceber qual o melhor brunch. Até dia 16 de agosto, “os interessados poderão aceder à página do concurso e votar no espaço que, na sua opinião, merece a vitória”, lê-se no comunicado enviado às redações.

“No formulário existe uma lista com 18 espaços e ainda um campo extra, onde pode ser incluída outra sugestão, desde que esta cumpra os dois critérios basilares do concurso: estar localizada em Lisboa e servir brunch. Se for válida, a sugestão será incluída na lista de votação pela equipa organizadora”, explica a Lisboa Cool.

Os cinco melhores espaços passam para a segunda fase do concurso. “Depois de anunciados, todos ficarão em pé de igualdade e haverá uma nova votação para eleger o grande vencedor, que será revelado dia 18 de setembro”, refere a plataforma.