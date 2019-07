O incêndio que deflagrou no último fim de semana em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, e que se alastrou a Mação, no distrito de Santarém, destruiu duas casas de primeira habitação neste município, avança a agência Lusa.

De acordo com o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, citado pela mesma agência noticiosa, duas pessoas ficaram desalojadas.

"Temos a confirmação de duas casas de primeira habitação ardidas, em Azinhal e Roda de Cardigos, e temos também algumas situações que ainda estamos a avaliar, que eram casas de segunda habitação, casas já com alguma degradação. Temos vários anexos que estão também ardidos", disse o autarca.

“Há duas pessoas desalojadas, que estão [acolhidas] na Santa Casa da Misericórdia de Cardigos, precisamente porque não têm as suas habitações, que foram destruídas pelos incêndios", acrescentou.

Vasco Estrela adiantou ainda que já se encontram no terreno elementos da Segurança Social e técnicas do Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Mação, que "vão começar a rastrear toda a zona" para esclarecer as situações e “falar com as populações e perceber melhor as necessidades".

Embora o município não tenha visto ainda o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil ser aprovado, o presidente da Câmara considera que o apoio às pessoas funcionou “de acordo com aquilo que está determinado”.

De acordo com a agência Lusa, por volta das 11h20, o autarca informou que estavam a verificar-se "alguns pequenos reacendimentos" do incêndio em redor da vila de Cardigos.

"Com o aumentar da temperatura e do vento, é isto que é normal que aconteça. Infelizmente. Estamos a tentar resolver estas situações", rematou.