O incêndio irrompeu na parte inferior da residência, onde além de utensílios agrícolas, se encontrava uma grande quantidade de lenha seca acumulada, pelo que a preocupação dos Bombeiros Sapadores de Braga foi isolar o sinistro nessa dependência da habitação, a das chamadas lojas, o que foi conseguido com êxito.

Militares do Posto Territorial da GNR do Sameiro chegaram ao local rapidamente, para além da viatura pesada para combate a incêndios urbanos, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, apesar da freguesia de Pedralva ser a mais longínqua situada a Este do concelho de Braga, no limite com o vizinho concelho da Póvoa de Lanhoso, que tem uma extensa área florestal contígua às habitações, cuja eventual propagação foi também evitada.