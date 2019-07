As temperaturas continuam a subir esta segunda-feira, com os termómetros a atingir os 39 graus em várias localidades.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Castelo Branco e Évora vão ser os distritos com temperaturas mais altas, registando máximas de 39 graus.

Beja surge logo depois com os termómetros a chegaram aos 38 graus, 36 para Santarém, 33 para Lisboa, 24 para o Porto e 32 para Faro.

Castelo Branco e Santarém, dois dos distritos mais afetados pelos incêndios deste fim de semana, continuam a apresentar risco máximo, devido às altas temperaturas e à baixa humidade, segundo o IPMA.

A meteorologista Madalena Rodrigues adiantou, à agência Lusa, que esta segunda-feira vai ser marcada por tempo quente, baixa humidade e vento moderado, situação que não é "favorável ao combate aos fogos".