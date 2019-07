Mais de 1200 homens combatem os incêndios que lavram nos concelhos de Vila de Rei, Sertã e Mação. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 22h deste domingo estão mobilizados 868 homens no fogo que deflagrou sábado em Fundada, Vila de Rei, e alastrou para o concelho vizinho de Mação. São apoiados por mais de 269 veículos. O incêndio de Sertã, que começou também ontem à tarde, mobiliza 286 operacionais.

A SIC avançou esta noite que a Proteção Civil confirmou que o fogo de Vila de Rei/Mação atingiu zona de habitações na aldeia de Cardigos. As próximas horas, com a diminuição das temperaturas e aumento da humidade relativa, poderão facilitar o combate aos fogos ainda em curso, mesmo sem o apoio de meios aéreos, indisponíveis durante a noite. Para amanhã preevem-se máximas de 39 graus no distrito de Castelo Branco, com condições difíceis de trabalho para os bombeiros e o risco de incêndio e reacendimentos a permanecer elevado.

Ao todo, a Proteção Civil contabiliza 1700 homens em operações no terreno, sendo que há quatro incêndios por controlar, dois em resolução e 23 em fase de rescaldo.