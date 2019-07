Uma mulher ficou ferida durante um acidente de viação, ocorrido ao início da tarde deste domingo, em Santo Tirso, no distrito do Porto.

Segundo avança o Jornal do Ave, a colisão rodoviária ocorreu cerca das 12h35m na Rua Acampamento do Rego, em Santa Cristina do Couto, no concelho de Santo Tirso.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso com nove elementos e três viaturas.