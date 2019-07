O Benfica jogou na noite deste sábado o primeiro encontro da International Champions Cup, que está a ser disputada nos Estados Unidos.

Logo ao minuto 4, Raul de Tomas aproveitou da melhor forma um cruzamenot de Caio Lucas para encostar para o primeiro golo da noite frente ao Chivas.

