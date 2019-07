Sapadores salvam mulher num incêndio em Braga

Uma mulher ficou ferida num incêndio ocorrido na cidade de Braga, encontrando-se de momento internada no Hospital Central de Braga, onde deu entrada em estado grave, mas, no entanto, já não corre perigo de morrer, segundo apurou o Sol junto de fontes clínicas, de acordo com as quais a rapidez do socorro foi determinante para salvar a vida da vítima.