A tão aguardada estreia de João Félix não correu da melhor forma. O jogador que se transferiu do Benfica para o Atlético de Madrid a troco de 126 milhões de euros não teve a melhor sorte e foi obrigado a sair a meio da primeira parte.

João Félix jogou sobretudo no corredor direito, mas foram muitas as ocasiões em que apareceu no centro do ataque. O jogador ainda teve alguns pormenores de classe, mas uma lesão obrigou à substituição aos 28 minutos de jogo. Angel Correa ocupou o lugar do português.