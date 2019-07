Agora, as dúvidas estão finalmente desfeitas - pelo menos tendo em conta as palavras de Niko Kovac, treinador do Bayern de Munique: Renato Sanches vai ficar no plantel do campeão alemão na temporada 2019/20. "Falámos com ele e dissemos-lhe que gostaríamos de ficar com ele, colocámos os nossos argumentos em cima da mesa. Claro que no final da última época ele refletiu sobre o que fazer, mas entretanto já reconsiderou e vê o seu futuro aqui", revelou o técnico croata, à margem da digressão do Bayern nos Estados Unidos, onde irá defrontar o Real Madrid na próxima madrugada.

No fim da última temporada, onde somou 24 jogos (a maioria entrando apenas nos minutos finais) e dois golos, o médio internacional português assumiu que pretendia mudar de ares para ter mais tempo de jogo e voltar a desfrutar do futebol. Há três dias, porém, deu uma entrevista na Alemanha onde admitiu continuar no Bayern, pedindo contudo mais minutos: "Se tiver uma oportunidade, posso mostrar o que valho, mas dez ou 15 minutos não são uma oportunidade. Se não jogares, perdes confiança, perdes tudo. Sou jovem e preciso de confiança. Se não jogas durante dez jogos começas a acreditar que não és suficientemente bom, mas eu conheço-me: sou bom. Tenho contrato e se tiver de ficar, fico. Mas, como disse há alguns meses, quero o melhor para mim. Estou a fazer o meu trabalho, como tenho feito ao longo dos últimos meses. Estou em boa forma e preparado para jogar, porque sou bom jogador. O meu primeiro ano em Munique foi duro, mas agora estou mais velho e sei como é que as coisas funcionam".

Pois bem: Niko Kovac garantiu agora acreditar que o tempo de jogo de Renato Sanches irá mesmo aumentar. "Estou convicto que ele vai ter mais tempo de utilização esta temporada do que aquele que teve na última", frisou o técnico croata, que na última época levou o Bayern a conquistar a dobradinha.