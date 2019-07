Marta Temido, ministra da Saúde desde outubro de 2018, será cabeça de lista do PS pelo círculo eleitoral de Coimbra nas próximas eleições legislativas. A confirmação partiu da secretária-geral adjunta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, à agência Lusa.

Também Ascenso Simões, antigo secretário de Estado e atual deputado do PS, tem já o destino definido: será o cabeça de lista do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Vila Real, a exemplo do que já havia aconecido nas eleições legislativas de há quatro anos.

Como o "SOL" escreveu este sábado, António Costa aposta em vários outros governantes para compor as listas, com destaque para as estreantes Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, que encabeçará a lista pela Guarda, e Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação, que será a aposta em Santarém.