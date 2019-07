O posto de correios da Venda Nova, no concelho da Amadora, já se encontra em funcionamento, informaram os CTT em comunicado.

A medida surge no seguimento da promessa dos CTT em não encerrar mais nenhuma loja, estando apenas pendente o caso da Venda Nova, que agora está resolvido.

A mesma nota explica que os CTT estão a trabalhar na análise deste processo e têm mantido contacto com as entidades locais. Em breve será anunciada a primeira loja a reabrir.

Na Venda Nova, Amadora, o serviço será assegurado por um posto de correio tendo sido articulado com a Junta de Freguesia local e restantes entidades.

“Os CTT encerrarão a sua Loja mas têm já um posto de correio, a funcionar provisoriamente, na proximidade, nas atuais instalações da Junta de Freguesia da Venda Nova. Este posto de correio transitará, em breve, para o atual local da loja CTT após obras de remodelação e melhoramento”, explicam os correios. Assim, ficarão concentrados nas novas instalações os serviços dos CTT e da Junta de Freguesia.

“A proximidade às populações é um dos nossos maiores atributos. Nesse sentido, mantemos a presença dos CTT no mesmo local, através de um posto de correio, que assumirá a normal e regular atividade garantindo todos os serviços ao abrigo do contrato de concessão do Serviço Postal Universal, bem como os pagamentos de faturas e vales de reforma”, explica Miguel Salema Garção, diretor de Marca e Comunicação, em comunicado.