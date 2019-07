A sentença do caso de Diana Fialho e Iuri Mata foi adiada devido a uma alteração não substancial dos factos.

Os suspeitos iriam conhecer o julgamento final do crime esta sexta-feira mas o Tribunal de Almada adiou a decisão final para o próximo dia 29.

Na semana passada, o procurador do Ministério Público, Jorge Moreira da Silva, sugeriu a pena máxima, visto na sua opinião este crimeter sido cometido de forma “escabrosa e maquiavélica, com requintes de barbárie”.

O julgamento teve início no dia 4 de Julho e na primeira sessão contou com a presença de Fátima Mira, inspectora da Polícia Judiciária. Na segunda sessão, foi a vez de uma pessoa próxima de Diana Fialho depor e na terceira sessão, a defesa dos arguidos considerou que a participação no crime não estava provada e, por isso, solicitou a absolvição dos respectivos clientes.

A advogada de Diana Filho garantiu que não vai “prescindir do tempo de preparação de defesa”.