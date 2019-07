Duas jovens ficaram feridas, esta sexta-feira de manhã, na sequência de um confronto violento entre três mulheres, duas delas adolescentes, em Barcarena, no concelho de Oeiras.

Duas das mulheres são mãe e filha, sendo que esta última e outra adolescente ficaram com ferimentos depois de terem sido atacadas com uma arma branca. Ambas ficaram com vários golpes no corpo, segundo o Correio da Manhã. O objeto cortante trata-se de uma faca de grandes dimensões.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. O mesmo jornal avançou que a mulher também teve de ser assistida, por ter ficado em choque devido ao incidente.

No local, estiveram a PSP e a Polícia Judiciária e os bombeiros. O alerta foi dado pouco depôs das 7h.