Já não se pode ser sedutor. Que o diga James Bond

O mundo está mesmo a ficar perigoso. Além de o pateta do Presidente norte-americano fazer apelos diretos ao racismo e de contribuir para acicatar o ódio, do outro lado da barricada estão os moralistas que querem mudar a nossa vida à força no que aos costumes diz respeito. Vejamos a história de James Bond, o irresistível agente secreto ao serviço de sua majestade, que conseguia salvar o mundo das piores ameaças e que, pelo meio, ia seduzindo espias ou colegas de serviço.

Quem não se recorda das namoradas de Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton ou Pierce Brosnan, entre outros? Os filmes de ação acabavam quase sempre com uma situação romântica ou cómica. Pois bem, os defensores do politicamente correto levaram os responsáveis pela produção dos filmes de James Bond a fazerem desaparecer o agente mais célebre do mundo, dando lugar à agente 007, uma mulher e negra. Bingo, dois em um.

Quem conhece as histórias sabe perfeitamente que Bond, James Bond, sempre teve colegas com a denominação de 006 ou 005 e por aí fora. Mas como não é politicamente correto haver um sedutor no cinema, apaga-se essa figura e põe-se uma mulher. Mas isto faz algum sentido? Não se pode fazer outro filme de ação em que a protagonista principal, uma agente sedutora, possa ser negra, amarela, azul ou branca? Qual a razão para destruir um dos principais ícones do cinema?

Se hoje ser sedutor é sinal de machismo e de opressão das mulheres, o que dizer de tramas brasileiras, por exemplo, onde o sexo entre mulheres é mostrado com todos os pormenores sórdidos, como sexo oral entre

as duas quando uma delas está

com o período?

E o que dizer da Netflix, que levou com uma queixa de um grupo antitabagista americano dizendo que há muitas cenas nas séries em que aparecem atores a fumar e que isso não é admissível? Mas agora só se pode retratar certas realidades? É caso para dizer: “Vão dar banho ao cão”.