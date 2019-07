O fim de semana vai ser marcado por temperaturas amenas no litoral, em oposição ao interior onde os termómetros podem chegar aos 37 graus em Castelo Branco e aos 36 em Évora e Beja, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da atmosfera.



"Hoje há uma tendência para subirem ligeiramente e amanhã [sábado] descem também ligeiramente. Só a partir de segunda-feira é que se prevê que comecem a subir com mais condições para aviso de tempo quente", disse, à agência Lusa, a meteorologista Paula Leitão.

Até segunda-feira as temperaturas no litoral não deverão chegar aos 30 graus, mas no interior vão estar acima dos 30 e em alguns locais próximas dos 40 graus.



"No domingo temos Castelo Branco com 37 graus, Évora e Beja com 36, Portalegre e Bragança com 34 e Guarda com 32. Lisboa fica-se pelos 28 e Aveiro não ultrapassa os 24 graus", indicou a meteorologista.



"Com a subida de temperatura na próxima semana, especialmente nas regiões do interior, o risco de incêndio vai agravar-se durante a semana", acrescentou.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na sequência do aumento das temperaturas, já divulgou, na quinta-feira, um aviso de aumento do risco de incêndios a partir de hoje.



"De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, prevê-se (...) uma subida gradual da temperatura máxima e a diminuição da humidade relativa", referiu a ANEPC em comunicado, sublinhando que as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de incêndios.

Este risco é maior dos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu, é referido no comunicado.



Com o alerta, estão proibidos vários comportamentos, como "a queima de matos cortados e amontoados, o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, exceto se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, o lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes ou o fumigar ou desinfetar apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas".