O Benfica emitiu um comunicado, esta quinta-feira, sobre a transferência do guarda-redes Mattia Perin, que afinal só será oficializado como reforço dos encarnados depois de recuperar de lesão.

O jogador italiano já sabia que só poderia voltar aos relvados em setembro, altura em que estava previsto o fim da recuperação de um problema físico. No entanto, os exames médicos que Perin realizou, no âmbito da sua vinda para o Benfica, revelaram que afinal só ficará apto para regressar às competições mais tarde.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses”, lê-se no comunicado do clube.

O Benfica adiantou ainda que houve “acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus”. E só depois se concretizará “a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes”.

Dessa forma, é expectável que Perin venha a ser jogador do Benfica, como inicialmente foi avançado, mas só na segunda janela de transferências da época, ou seja em janeiro.