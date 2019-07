O Instagram vai esconder o número de gostos de cada publicação na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Itália, Japão e Brasil, para “retirar a pressão” sobre os utilizadores, segundo afirmou a empresa à BBC. Como já tinha sido tentado em maio no Canadá, apenas empresas e os próprios utilizadores verão o número de gostos das publicações, para evitar que seja uma medida popularidade.

“Queremos que as pessoas se preocupem um pouco menos com quantos gostos estão a receber no Instagram e usem o tempo para se conectar com as pessoas com quem se preocupam”, disse o diretor, Adam Mosseri. Este mês o Instagram anunciou que quer combater o bullying online, com um alerta aos utilizadores quando digitam frases reconhecidas como ofensivas. “Tem a certeza que quer postar isto?”, surgirá no ecrã.

Vários estudos têm mostrado os riscos das redes sociais. A Real Sociedade para a Saúde Pública britânica classificou o Instagram como a pior rede social no que toca a bullying, anxiedade, depressão e autoestima. “As redes sociais podem estar a alimentar uma crise de saúde mental”, alertou.