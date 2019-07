O grupo italiano Generali vai comprar ao fundo norte-americano Apollo a Seguradoras Unidas, dona da Tranquilidade e da Açoreana, por 510 milhões de euros e a AdvanceCare por 90 milhões de euros, revelou a seguradora em comunicado.

A Generali adianta que os valores estão sujeitos a eventuais ajustamentos na conclusão do negócio. “A concretização desta operação permitirá à Seguradoras Unidas e à AdvanceCare a aceleração da bem-sucedida jornada de crescimento, a ampliação das oportunidades de desenvolvimento para os seus colaboradores, e o fortalecimento da proposta de valor para clientes e parceiros”. refere.

De acordo com o grupo italiano, “estas aquisições representam um passo importante na implementação da estratégia de três anos do grupo que tem como objetivo reforçar a liderança na Europa.”

A seguradora italiana Generali estava há mais de uma semana numa fase em que negociava de forma exclusiva a compra da Seguradoras Unidas, acabando por fechar com sucesso a aquisição da segunda maior seguradora portuguesa.

O processo de leilão para a aquisição da Tranquilidade começou no início do ano e atraiu o interesse da Allianz, Ageas e Mapfre.

A seguradora Tranquilidade foi comprada pelo fundo Apollo ao Novo Banco em 2015, por cerca de 50 milhões e é o ativo mais valioso da Seguradoras Unidas.