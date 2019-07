O Infarmed já autorizou a compra do medicamento zolgensma para a bebé Matilde e para uma segunda criança do Hospital de Santa Maria, que também sofre de atrofia muscular espinhal, avançou a SIC Notícias.

Recorde-se que a família de Matilde, atualmente com três meses, tinha conseguido angariar donativos que ultrapassaram o valor do medicamento – aprovado para venda nos EUA - de dois milhões de dólares, o mais caro do mundo, mas o zolgensma que vem para Portugal será comparticipado pelo Estado.

O pedido de utilização especial do fármaco foi feito pelo Hospital Santa Maria ao Infarmed, que aprovou a compra em menos de 24 horas.

A notícia chega, curiosamente, no mesmo dia em que Matilde recebeu alta do Hospital de Santa Maria, depois de ter estado internada vários dias, e foi para casa com os pais.

Esta quinta-feira, a bebé Matilde teve alta hospitalar, depois de várias semanas de internamento, algumas nos cuidados intensivos.