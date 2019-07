Julie Andrews

83 anos

Quem não se lembra de ver esta atriz britânica nos filmes Música no Coração e Mary Poppins? Há pouco tempo revelou que ainda sabia dizer supercalifragilisticexpialidocious ao contrário. Aliás, foi com Mary Poppins que ganhou o Óscar de Melhor Atriz.

A sua última aparição foi na série da Netflix Miss Julie, em 2017.

Angela Lansbury

93 anos

Todos quisemos viajar com Eglantine Price em Se a Minha Cama Voasse e resolver mistérios com Jessica Fletcher na série Crime, Disse Ela. A atriz britânica, que deu vida a centenas de personagens, continua a trabalhar e só em 2018 participou em dois filmes: Buttons e O Regresso de Mary Poppins.

Jane Fonda

81 anos

Vencedora de dois Óscares com os filmes Klute e O Regresso dos Heróis, Jane Fonda é um nome incontornável da cultura norte-americana. Além de dar a cara por vários produtos de rejuvenescimento, a atriz continua a dar cartas na sétima arte. No ano passado entrou no filme Book Club, ao lado de Diane Keaton.

Betty White (na imagem)

97 anos

Quem gosta de rir a bom rir tem de conhecer o trabalho desta comediante norte-americana. A idade não a para: Betty White é das atrizes (se não a atriz) mais velhas no ativo. E este ano provou que continua cheia de vontade de trabalhar, participando no novo filme da Pixar Toy Story 4.

Jack Nicholson

82 anos

Tanto dá vida a psicopatas como faz rir qualquer um em comédias românticas. Jack Nicholson é um dos atores mais versáteis e mais velhos nos EUA. Apesar de se ter falado muito sobre o seu estado de saúde, o ator continua a trabalhar. Aliás, vamos poder vê-lo num dos filmes mais esperados do ano: Once Upon a Time in Hollywood.

Donald Sutherland

83 anos

O ator canadiano tem uma longa carreira no cinema, mas os mais novos conhecem-no principalmente pelo seu papel na saga The Hunger Games. Sutherland é o exemplo de que a idade é mesmo só um número: este ano vão sair quatro projetos que têm o ator no elenco principal.

Clint Eastwood

89 anos

É um dos atores e realizadores mais conhecidos nos EUA... mas também um dos mais velhos. Desde cowboy nos spaghetti Westerns até veterano de guerra, Clint Eastwood está por trás de algumas das obras mais icónicas do cinema. Atualmente está a produzir o filme Richard Jewell, onde também entrará como ator.

Michael Caine

86 anos

Tem mais de 70 anos de carreira e já entrou em mais de 130 filmes. Sir Michael Caine é um símbolo do Reino Unido, mas também uma estrela mundial, graças a papéis em filmes como Ana e as Suas Irmãs e Regras da Casa, com os quais ganhou dois Óscares. Está a trabalhar no filme Tenet, que se estreia em 2020.

Cloris Leachman

93 anos

Ganhou protagonismo em 1971, ao vencer o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel no filme

A Última Sessão. Desde essa altura que a atriz norte-americana nunca mais parou, estando presente quer no grande ecrã quer na televisão. Aliás, Cloris está neste momento a gravar o filme When We Last Spoke.

Maggie Smith

84 anos

Para os fãs de fantasia, será sempre a Professora McGonagall, dos filmes da saga Harry Potter. Para os que gostam de séries de época, Lady Violet Crawley, da série Downton Abbey, terá sempre um lugar de destaque. Para os ingleses, Maggie Smith será sempre um ícone. Para o ano deveremos vê-la no filme A Boy Called Christmas.

Shirley MacLaine

85 anos

Já tinha 50 anos quando venceu o seu primeiro Óscar, com o filme Laços de Ternura, mas a sua estreia foi pelas mãos de Alfred Hitchcock, em 1955, com O Terceiro Tiro. No ano passado, MacLaine integrou o elenco do filme

A Pequena Sereia e este ano já apareceu na comédia Noelle.

Carol Burnett

86 anos

Começou como arrumadora nos estúdios da Warners Bros, mas acabou por se tornar um dos nomes mais conhecidos da televisão norte-americana. Tão conhecido que até chegou a ter um programa com o seu nome – The Carol Burnett Show. Tal como Betty White, também deu vida a uma das personagens de Toy_Story 4.

Robert Redford

82 anos

Redford começou a ser aplaudido pela crítica em 1969, com o filme Dois Homens e um Destino._A partir daí, foram só sucessos – As Brancas Montanhas da Morte, Os Homens do Presidente e África Minha são só alguns exemplos. Este ano sairá o último filme com Redford no elenco – Vingadores: Endgame.

Morgan Freeman

82 anos

Conhecido pela sua voz melodiosa e pelos seus papéis icónicos, Morgan Freeman é um dos atores mais acarinhados nos EUA. Entrou no filme Os Condenados de Shawshank, considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos. Mas foi com Million Dollar Baby que conquistou o Óscar. Vamos vê-lo este ano no filme Angel Has Fallen.

Christopher Plummer

89 anos

O apelido Plummer pode não lhe dizer muito, mas provavelmente já ouviu falar em Von Trapp. O ator canadiano é conhecido por ter entrado não só na Música no Coração, mas também em O Homem Que Queria Ser Rei e

A Última Estação. Vai aparecer em quatro projetos este ano: Knives Out, The Last Full Measure, a série Departure e Cliffs of Freedom.

Anthony Hopkins

81 anos

Hannibal Lecter é, provavelmente, a personagem mais conhecida que o ator galês interpretou. Aliás, é com esse papel que vence o Óscar de Melhor Ator, em 1992. Entrou em dezenas de filmes, como Os Despojos dos Dias e Meet Joe Black. Está a trabalhar em dois projetos: The Pope – onde dá vida ao Papa Bento XVI – e The Father.