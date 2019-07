Um incêndio numa zona de mato, em Carnide, Lisboa, está próximo do antigo centro de saúde de Carnide e de algumas casas.

Segundo noticiou o site da Câmara Municipal de Lisboa, as chamas consomem a Azinhaga do Serrado. Várias pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casa devido à proximidade do fogo. Segundo apurou o SOL, as crianças da creche de Carnide já foram retiradas do edifício e levadas para o coreto para sua segurança.

23 operacionais encontram-se no local, apoiados por sete viaturas, segundo declarações de fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa ao Diário de Notícias.

O incêndio teve início às 14:17.