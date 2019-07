Agora é oficial: Matthijs De Ligt já é jogador da Juventus. O central holandês de 19 anos estava em Turim desde a noite de terça-feira, mas só esta quinta, depois de validados os indispensáveis exames médicos, foi confirmado pela vecchia signora como reforço para as próximas cinco temporadas.

De Ligt é visto como uma das maiores promessas do futebol europeu e já era inclusive capitão no Ajax, que irá receber 75 milhões de euros no imediato, mais 10,5 durante os próximos cinco anos. O central pertencia ao Ajax desde criança, sendo membro da primeira equipa (e titular indiscutível) desde 2016/17: ao todo, foram 117 jogos e 13 golos com a camisola da equipa principal do gigante de Amesterdão.

Na Juventus, agora orientada por Maurizio Sarri, De Ligt irá encontrar os portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo, ele que foi já colega de Bruno Varela na última temporada. Do Ajax que encantou a Europa em 2018/19, esta é já a segunda saída, depois da transferência do médio Frenkie de Jong para o Barcelona, a troco de 75 milhões de euros (mais 11 variáveis).