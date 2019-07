Vem aí novo nome para a baliza do Benfica. Mattia Perin, guarda-redes internacional italiano que na última temporada foi colega de João Cancelo e Cristiano Ronaldo na Juventus, assumiu esta quarta-feira estar de saída para reforçar as águias ao ser interpelado por jornalistas da Sky Sport Italia no aeroporto de Malpensa, antes de embarcar para Lisboa.

"Rui Costa e o treinador queriam-me muito. O Rui foi convincente e desde o início que não tive dúvidas. Sempre quis experimentar uma aventura no estrangeiro e a oportunidade chegou agora", afirmou o guardião de 26 anos, sem esconder que ainda vai demorar algum tempo a recuperar de uma lesão no ombro direito: "Creio estar disponível a meio de setembro. Mal posso esperar por começar esta aventura. Estou muito feliz por jogar num clube que vai estar na Liga dos Campeões e quero regressar à seleção italiana, está aí à porta o Europeu e esse é o meu objetivo. Parto com grande entusiasmo e, para já, penso em recuperar totalmente da lesão. A meio de setembro já estarei de volta".

Perin completou a formação no Génova e foi também aí que se estreou como profissional e começou a fazer nome no futebol italiano - esteve, por exemplo, presente no Mundial de 2014, no Brasil. Na época passada foi contratado pela Juventus, a troco de 15 milhões de euros, para ocupar o lugar deixado vago por Buffon, mas acabou por não conseguir sair da sombra do polaco Szczesny, somando apenas nove partidas pelos bianconeri. Agora, irá reforçar o Benfica, que pagará igualmente à volta de 15 milhões à Juve pelo seu passe.