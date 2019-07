Afinal, Renato Sanches pode vir a fazer parte do plantel do Bayern de Munique na temporada que está prestes a iniciar-se. O médio português havia deixado bem claro, no fim de 2018/19, que pretendia mudar de ares para voltar a desfrutar do futebol, mas agora já admite a hipótese de ficar na Baviera, embora com uma condição clara: ter mais minutos de jogo.

"Se tiver uma oportunidade, posso mostrar o que valho. Caso contrário, não, e só posso esperar. Dez ou 15 minutos não são uma oportunidade. Se não jogares, perdes confiança, perdes tudo. Sou jovem e preciso de confiança. Se não jogas durante dez jogos começas a acreditar que não és suficientemente bom, mas eu conheço-me: sou bom", atirou, em declarações ao portal alemão Sport1. E completou a ideia: "Tenho contrato e se tiver de ficar, fico. Mas, como disse há alguns meses, quero o melhor para mim. Estou a fazer o meu trabalho, como tenho feito ao longo dos últimos meses. Estou em boa forma e preparado para jogar, porque sou bom jogador. O meu primeiro ano em Munique foi duro, mas agora estou mais velho e sei como é que as coisas funcionam".

Contratado ao Benfica no verão de 2016, a troco de 35 milhões de euros e com apenas 18 anos, Renato Sanches nunca conseguiu encontrar o seu espaço no Bayern. Fez 25 jogos na primeira época, sagrando-se campeão, e acabou por ser emprestado aos ingleses do Swansea em 2017/18, onde também não deslumbrou (só 15 jogos). Na época passada voltou a Munique, cumprindo mais 24 jogos (e dois golos) e festejando novo campeonato, mas acabou a temporada a frisar o desejo de sair. Ainda assim, na semana passada Niko Kovac chamou-o para o estágio de pré-época que o Bayern está a realizar nos Estados Unidos, onde irá defrontar Arsenal, Real Madrid e AC Milan.