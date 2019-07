A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) revelou esta quarta-feira que a venda de automóveis de passageiros na União Europeia (UE) caiu em junho 7,8% para 1.446.183 unidades.

Esta queda pode ser explicada pelo menor númeo de dias de trabalho em junho, refere o organismo europeu.

A quebra desde o início de 2019 é de 3,1%. Nos primeiros seis meses do ano, as vendas diminuíram em todos os grandes mercados europeus, com exceção da Alemanha, onde aumentaram 0,5%.

França (-8,4%) e Espanha (-8,3%) estão entre as nações cujas vendas mais caíram. Em Portugal, as vendas caíram 3,5%, quando comparando com o período homólogo.