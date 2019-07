Duarte Pato, de 38 anos, devia ter pilotado o voo TP 597 de Estugarda, na Alemanha, para Lisboa, cuja saída estava prevista às 06h05 com chegada marcada para as 7h48 desta quarta-feira à capital portuguesa. O voo acabou por ser cancelado na medida em que Pato foi encontrado morto num quarto de hotel, de acordo com informação avançada pelo diário ‘As Beiras’.

Segundo o regional, o piloto, natural de Coimbra, tinha problemas cardíacos e, como havia sido operado, fora considerado apto a exercer a profissão. Através de um comunicado que a TAP enviou ao mesmo jornal, pode ler-se que a companhia “confirma o óbito, verificado no quarto do hotel em Estugarda onde pernoitava, de um oficial-Piloto da Companhia”, acrescentando ainda que “as informações recebidas das autoridades locais apontam para causas naturais da morte”.

No mesmo documento, consta que “neste momento de profundo pesar para toda a empresa, a TAP endereça à família, amigos e colegas do oficial-Piloto falecido as mais sentidas condolências”.