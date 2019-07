O piloto internacional José Rodrigues conquistou a quinta edição do Troféu Fans Cup, aquando da Rampa do Caramulo, em Tondela, no distrito de Viseu.

Uma diferença de três milésimas entre o tempo que fez nas várias subidas na Rampa do Caramulo, do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, distinguiu o jovem piloto de Braga.

O Troféu Fans Cup é organizado pelo grupo Portugal Hill Climb Fans e tem patrocínio oficial da Oliveira - Mediação Imobiliária, sediada em Braga.

Segundo Rui Ramoa, da organização do evento, a par do patrocinador, José Oliveira, “temos agora grande expectativa para a sexta edição do prémio, na Rampa Porca de Murça”.