Manuel Correia e Isabel Pinto, em Mitsubishi Racing Lancer HRX, foram os protagonistas do Guarda Racing Days - uma prova-espetáculo organizada pelo Clube Escape Livre e a autarquia local - começando por ganhar na competição da modalidade de todo-o-terreno.

O piloto de Braga apurou-se para a final do evento e deu espetáculo perante milhares de espectadores, numa curta pista de um quilómetro e meio, de asfalto e terra, evento onde vários nomes consagrados do automobilismo nacional disputaram a prova em veículos de diferentes características.

Correia foi convidado a participar no evento e começou por ganhar a competição destinada às viaturas de Todo-o-Terreno, tendo-se apurando-se para a final, onde garantiu o segundo lugar, “com uma experiência desportiva e popular”, que o piloto bracarense e a sua esposa, Isabel Pinto, que o acompanhou no Mitsubishi, “dificilmente irão esquecer”.

“Foi realmente um grande prazer participar num evento tão bem organizado e com tanto público”, afirmou Manuel Correia, que se estreia este ano no Campeonato de Portugal de TT com o Racing Lancer HRX, depois de se ter destacado no Campeonato de Montanha.

“Diverti-me imenso numa pista espetacular, onde fazíamos duas voltas em cada corrida, só não conseguindo ficar à frente de um kartcross na final, pois é um tipo de veículo mais adequado para estes circuitos, mas tive prazer de fazer alguns co-drives com convidados, como o presidente da Câmara Municipal da Guarda, foi fantástico”, acrescentou o piloto, destacando “o Clube Escape Livre, a equipa mecânica da ARC Sport e todas as pessoas que me apoiaram ao longo da prova e também do campeonato em que estou envolvido”.