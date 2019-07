Ah, pois é... O tão esperado verão, aqui o temos, e veio com a força toda: dias longos e quentes, muito quentes, e depois dos 40 °C da semana passada precisamos de prestar mais atenção à hidratação, sem nunca esquecer que grande parte do nosso corpo é constituído por água e, por isso, ela é fundamental para a nossa saúde. E por hidratação não estou a referir-me àquela cervejinha estupidamente gelada (que nunca é só uma)... para além de que as bebidas alcoólicas têm baixo valor nutritivo e engordam!

A ideia é beber muita água mesmo, e não só comer a nossa água... A boa notícia é que 70-80% da nossa hidratação diária precisa de vir da água; o restante pode vir da fruta e verduras integrais. Para a receita desta semana elegi pepino, com 97% de água, e melancia, com 92% de água . Fácil, fresca, cheia de sabor e superacessível.

SALADA FRESCA DE MELANCIA COM SALSA DE PEPINO E PAPRIKA FUMADA

Ingredientes

2 fatias de melancia

Folhas inteiras de hortelã a gosto

1 mão-cheia de rúcula

2 colheres de sopa de sementes de abóbora tostadas

Para a salsa

Sumo de ½ limão

Sumo de ½ lima

2 colheres de azeite extravirgem

Flor de sal q.b.

1 colher de café de paprika fumada

½ pepino lavado, sem sementes e cortado aos cubinhos

6 folhas de hortelã cortadas finamente

Numa vasilha coloque os primeiros cinco ingredientes e misture bem. Acrescente o pepino e a hortelã picadinha para tomar sabor.

Método

Num prato de servir coloque a melancia, as folhas de hortelã e a rúcula. Acrescente a salsa de pepino e as sementes tostadas para conferir mais crocância e aquele kick de proteína.