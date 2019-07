Portugal suspendeu a autorização de vistos a cidadãos iranianos, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros não quis dar explicações públicas. "Suspendemos por razões de segurança", afirmou Augusto Santos Silva, respondendo ao deputado do CDS/PP, Gonçalves Pereira, na comissão parlamentar esta terça-feira.

"Darei explicações mas não em público por questões de segurança", disse Santos Silva. No entanto, no final da audição, o ministro adiantou que a suspensão dos vistos é temporária e que a decisão "não tem nada a ver com a qualidade das relações bilaterais com Teerão".

De acordo com o ministro, a decisão não será por muito tempo: "Foi uma suspensão temporária que esperamos retomar num prazo muito curto de tempo"