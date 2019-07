O ministro do Ambiente francês, François de Rugy, anunciou a sua demissão depois de o MediaPart ter acusado Rugy de gastar 63 mil euros de dinheiro público para restaurar o seu apartamento.

O site de investigação também divulgou fotos de o ministro a ter jantares luxuosos com os amigos, com lagostas e vinho caro, insinuando que estes também foram pagos pelo erário público. Rugy nega as acusações.