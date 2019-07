Um cartaz de publicidade a carne com a fotografia de uma mulher na praia está a gerar indignação. E o Movimento Democrático de Mulheres (MDM) já apresentou queixa à Comissão para a Igualdade de Género por considerar que a publicidade em causa usa o corpo da mulher de forma "subliminar ou explicitamente, para vender todo o tipo de produtos, num mercado que tem interesse em vender e que sabe que assim assegura melhor esse objetivo", lê-se no texto da queixa.

A publicidade em questão pertence ao Grupo Carnes Sá da Bandeira, de Vila Nova de Gaia, sendo que a empresa pediu, entretanto, desculpa por aquilo que considerou ser um "mal-entendido".

"Dirão alguns que 'o mal está nos olhos de quem o vê'. Outros, talvez, que as imagens não estarão associadas ao produto, mas sim à estação do ano (...) É tempo de dizer que as mulheres não são mercadoria, não são produtos vendáveis, nem podem os seus corpos ser usados para tal", refere o Movimento Democrático de Mulheres na queixa.