Dados do Eurostat mostram que o excedente do comércio internacional de bens da zona euro aumentou em maio para os 23 mil milhões de euros. No mesmo mês de 2018, o valor era de 16,9 mil milhões de euros.

Em maio, as exportações de bens para fora da zona euro aumentaram 7,1% para os 203,4 mil milhões de euros, em comparação com o período homólogo. Já as importações cresceram 4,2% para os 180,3 mil milhões de euros.

Segundo o gabinete estatístico europeu , o excedente da balança comercial externa de bens da zona euro subiu para os 82,7 mil milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano. Em período homólogo de 2018, o valor era de 80,5 mil milhões.

Aumentos na UE

Em relação à União Europeia (UE), foi registado, em maio, um excedente de 7,8 mil milhões de euros no seu comércio internacional de bens, face aos 400 milhões registados em período homólogo.

Nas exportações, houve um aumento de 10,7% face a maio de 2018 para os 178,5 mil milhões de euros. As importações cresceram 6,1% para os 170,7 mil milhões de euros.