As empresas tecnológicas de transporte existem há cerca de cinco anos em Portugal e o seu crescimento tem sido exponencial. Segundo o IMT, em Portugal existe, 4686 empresas de veículos TVDE com 13015 motoristas certificados. Nos táxis os números, por enquanto ainda são superiores, mas a diferença está a diminuir, existem 9884 empresas e 25808 taxistas.

No que diz respeito à influência/presença no mercado do transporte individual de passageiros, os números são também conclusivos: O Jornal de Notícias avança que os operadores TVDE representam 32% do e os motoristas 33,5%.

O setor dos táxis já se manifestou e a Federação Portuguesa do Táxi prevê que a oferta dos transportes TVDE nas grandes cidades (Lisboa, Porto e Faro) é já superior à oferta dos taxistas. Florêncio de Almeida, presidente da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (Antral), garantiu que “a médio prazo não haverá mercado para tanta gente”.

Fonte da UBER explicou ao mesmo jornal que o sucesso da empresa norte americana em Portugal “reflete a procura dos portugueses” e que se justifica graças elevados índices de turismo, a adiantou que “cinco milhões de turistas estrangeiros abriram a aplicação Uber em Portugal”.