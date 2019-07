O Oficial de Dia da PSP de Braga, que estava de serviço nesta terça-feira, foi encontrado com um tiro na cabeça, no gabinete de trabalho ao princípio desta manhã. Atualmente está na sala de emergência/reanimação do Hospital de Braga, para já em estado muto crítico.

A Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Braga já está no Hospital de Braga para investigar as circunstâncias em que o tiro foi disparado, tudo indicando de momento que se trate de uma tentativa de suicídio, por parte do comissário David Fernandes, de Braga.

Uma equipa de psicólogos do INEM, da Delegação Regional do Norte, chegou há momentos ao Hospital de Braga e está a dar assistência médica aos familiares daquele oficial de carreira da Polícia de Segurança Pública, natural e residente em Figueiredo, no concelho de Braga.

David Fernandes, é dirigente do Sindicato dos Oficiais de Polícia, e estava a frequentar o curso de promoção para subintendente, diversos camaradas contactados durante esta manhã pelo jornal i foram unânimes em referir que “o comissário David Fernandes ultimamente andava bastante desgosto por questões profissionais”, não revelando concretamente quais os motivos que o estariam a preocupar, mas adiantaram que estão a ser recolhidas informações desenvolvidas sobre a situação do oficial da PSP de Braga, que publicaremos já na edição impressa de amanhã do i.