Segundo a Organização das Nações Unidas, nos últimos quatro anos morreu uma criança imigrante quase todos os dias ao tentar chegar a um lugar seguro. Este são os dados mais cruéis de uma realidade quotidiana no nosso planeta, mas que apenas amiúde e por meio de fotos ou relatos chocantes nos vai transtornando. Foi assim em 2015, quando numa praia do mar Mediterrâneo apareceu o corpo de um menino sírio de três anos de idade, e foi assim recentemente, com o Óscar Martínez e a sua filha Angie Valeria, de dois anos, encontrados na margem do Rio Grande.

Passaram quatro anos entre estes dois acontecimentos. No mundo demos força a Trumps e Salvinis, construímos muros nas fronteiras, fechámos portos ao desembarque de quem pede ajuda. Somos nós a sociedade civilizada, que privamos crianças de comida e medicamentos, que enjaulamos humanos como se de uma praga repugnante se tratassem. Somos nós que transformamos um mar e praias deslumbrantes onde proliferam o turismo, a luxúria e a riqueza num cemitério de almas anónimas.

Hoje, e depois de anos a fio de tentativas de centrar a ação política nas questões da imigração ilegal e nos refugiados, continuamos a encarar este fenómeno como uma inevitabilidade, resultante de uma variável de sorte quanto ao local de nascimento que os levou para a margem errada da fronteira ou para o lado errado do Mediterrâneo. Continuamos a olhar com demasiado distanciamento e ligeireza para o drama humano de quem persegue o sonho justo e legítimo de querer ter uma vida melhor.

Não podemos escolher quando nem onde iremos nascer. Certamente que poucos de nós, na oportunidade dessa hipotética escolha, tomariam a opção irracional de viverem pior. Mas na impossibilidade desta liberdade individual de escolha cabe-nos, enquanto sociedade, a opção de zelar pela valorização da nossa humanidade. Qual o valor da vida em cada região do nosso planeta?

Imaginemos, por um minuto que seja, o que é a tomada de decisão de embarcar numa viagem de baixa probabilidade de sucesso, em que depositamos toda a esperança num qualquer barco de funcionamento duvidoso, sobrelotado de homens, mulheres e crianças e capitaneado por um qualquer oportunista da miséria – um abutre que cobra uma “fortuna” pela viagem que mete pais e filhos agarrados apenas na esperança de que a sorte os leve, desta vez, para a margem certa. Imaginemos o que sente um pai ou uma mãe ao carregar o filho nos seus braços para dentro de um barco.

Na hora da tomada de decisão, naquele momento em que se decide entre o avançar no perigo de uma morte anunciada ou ficar resignado a uma vida sem futuro e sem esperança, naquele momento em que a reduzida probabilidade de alcançar a outra margem se sobrepõe à imensa devastação de nada mais ter para sonhar… quantos de nós não escolheriam, também, avançar sem escutar e sem olhar!

Deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista