A “ecologia de fachada” dos principais partidos

O tema do ambiente vai sem dúvida marcar as próximas décadas. Haja ou não haja aquecimento global, com oito mil milhões de pessoas no planeta a consumir e a poluir a questão estará cada vez mais presente na ordem do dia. Defender a natureza, além de uma causa nobre, pode vir a tornar-se para as gerações vindouras uma questão de sobrevivência. Requer ações individuais e decisões políticas firmes.