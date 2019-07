Nas próximas legislativas, Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, vai encabeçar a lista de candidatos do PS por Viana do Castelo.

É a segunda vez que o investigador é escolhido por António Costa para liderar a lista de candidatos a deputados pelo PS por aquele círculo eleitoral.

Mas este não é o único nome do Ministério da Educação que vai ser cabeça-de-lista às próximas legislativas.

A secretária de Estado adjunta e da Educação, Alexandra Leitão vai liderar a lista de candidatos pelo círculo de Santarém. É a primeira vez que Alexandra Leitão – que é militante desde 1991 e faz parte do secretariado nacional do PS – integra uma lista de candidatos a deputados.

As listas do PS vão ser aprovadas na próxima semana, dia 23 de julho. Como perfil dos candidatos pelos socialistas foi aprovada a seleção “de gente empenhada e comprometida com um projeto para a sociedade portuguesa”.