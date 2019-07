Ryan Gauld já não é jogador do Sporting. O médio escocês, que chegou em 2014/15 aos leões com o rótulo de mini-Messi escocês, nunca conseguiu estar à altura das enormes expetativas criadas e chegou agora a acordo para a rescisão do contrato que o ligava ao clube leonino por mais uma temporada: ao todo, foram apenas cinco jogos e dois golos na equipa principal, mais 73 jogos e oito golos na equipa B, além de empréstimos a Vitória de Setúbal, Aves, Farense e Hibernian, do seu país natal.

E é precisamente o Farense o próximo clube de Gauld, hoje com 23 anos. A transferência ainda não foi oficializada pelo clube algarvio, mas tal deverá acontecer ainda no decorrer desta segunda-feira ou, o mais tardar, durante o dia de amanhã. Gauld, que cumpriu 13 partidas (e marcou dois golos) pelos leões de Faro na primeira metade da última época, deverá assinar por duas temporadas, com mais uma de opção.

O Farense, histórico clube algarvio que vai para a segunda época consecutiva na II Liga, tinha já oficializado esta segunda-feira outra contratação: Filipe Melo, médio português de 29 anos que na época passada havia representado o Chaves na I Liga. São agora já oito os reforços garantidos pelo conjunto de Faro para a nova temporada, agora sob a orientação de Sérgio Vieira: Gauld e Filipe Melo juntam-se a David Sualehe (cedido pelo Vitória de Guimarães), Rafael Vieira (ex-Covilhã), Rafael Furlan (ex-Estoril), Bura (ex-Aves), Miguel Bandarra (ex-Casa Pia) e Fabrício Simões (ex-Famalicão).