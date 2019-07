O Departamento de Estado norte-americano confirmou a morte de mais um turista norte-americano na República Dominicana.

Com a morte de Tracy Jerome Jester são já 11 os turistas dos EUA que morreram sem razão aparente no último ano, segundo o New York Post. No entanto, o número de mortes de norte-americanos associadas a este mistério não é oficial, e por vezes parece variar conforme o órgão de informação. A Forbes por exemplo refere 12 vítimas, há outros meios que apontam apenas oito.

Tracy Jerome Jester, de 31 anos, morreu a 17 de março, ainda antes de estas mortes misteriosas terem começado a ser divulgadas pela imprensa, mas só agora é que os EUA confirmaram o caso.

A causa da morte do turista é apontada como consequência de “problemas respiratórios” na sua declaração de óbito.

“Podemos confirmar a morte de um cidadão norte-americano na Republica Dominicana em março de 219”, afirmou o Departamento de Estado num comunicado, recusando no entanto dar mais pormenores sobre o caso.

“Apresentamos as nossas sinceras condolências à família pela sua perda. Por respeito à família neste momento difícil não temos mais informação a acrescentar”, referia o comunicado.