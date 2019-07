Depois de três subidas consecutivas aos pódios, José Correia (Osella PA2000 Evo2) volta a liderar a JC Group Racing Team, com a filha, Gabriela Correia, a mais jovem piloto de Montanha, que quer continuar a evoluir com o SEAT León Mk3.

José Correia vem registando evolução visível com a barchetta da marca italiana Osella, em qual se estreou este ano, depois de alguns anos a competir com o Nissan GT-R Nismo GT3, para o que contribui a assistência técnica e mecânica da Equipa Vettra Motorsport.

O piloto de Braga, vice-campeão absoluto em 2018, conseguiu subir ao pódio nas rampas de Santa Marta, da Falperra e da Serra da Estrela, pretendendo prosseguir esse registo na Rampa do Caramulo, porque “à medida que acumulamos quilómetros com o novo carro, vamos percebendo qual é o estilo de pilotagem mais eficaz para o Osella e encontrando as melhores afinações”.

Para a Rampa do Caramulo, José Correia destaca “ter um traçado relativamente curto, mas rápido, onde é preciso grande concentração para não sair da trajetória ideal”, tendo acrescentado “acreditar estarmos mais competitivos do que no início da época e o objetivo é voltar a subir ao pódio absoluto”.

Esta semana, José Correia estreou-se em Super Especiais nos ralis com o seu Mitsubishi Lancer Evo X da JC Group Racing Team, na Taça d’Ouro - Póvoa de Lanhoso, tendo Lucinda Ribeiro como sua navegadora.

Gabriela, “princesa da montanha”

Com apenas 17 anos, Gabriela Correia continua a ser uma das figuras mais populares do Campeonato de Portugal de Montanha, fruto da sua rapidez e maturidade, que a colocam nesta altura no top 8 da classificação absoluta e na luta pelo título da divisão Turismos 3, ao volante do SEAT León Mk3.

“Gostei muito de fazer a Rampa do Caramulo em 2018 e acredito que essa experiência poderá ser importante este ano, sendo os meus objetivos em cada prova evoluir sempre em cada subida, aprender o máximo e tentar lutar pelos primeiros lugares da minha categoria, por isso darei o melhor”, referiu a Princesa da Montanha, como é conhecida entre os adeptos das rampas em Portugal.