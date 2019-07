A produção e montagem de viaturas automóveis em Portugal aumentou 4,4% em junho face a igual mês de 2018, para um total de 28.688 veículos. Os dados foram revelados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Feitas as contas, no primeiro semestre de 2019, saíram das fábricas instaladas em Portugal 184.072 veículos, o que representa um crescimento de 19,5% em relação a igual período do ano anterior.

Deste total, 97,3% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, sendo a Europa o mercado líder nas exportações – com 98,0% – com a Alemanha (24,8%), Itália (15,0%), França (14,2%) e Espanha (10,9%) no topo do 'ranking'.

No mês de junho, a produção de automóveis ligeiros de passageiros aumentou 12,2% para 23.610 unidades, enquanto a de comerciais ligeiros caiu 19% para 4.804 viaturas e de pesados recuou 43,3% para 274 unidades.

No primeiro semestre, aumentou a produção em todas as categorias, sendo liderada pelos ligeiros de passageiros, com um acréscimo de 22,3% para 152.116 unidade, seguida da de veículos pesados – 9,7% para 2.885 – e a de comerciais ligeiros – 7,6% para 29.071.