A Argélia qualificou-se, no domingo, para a final da CAN graças a um golo de livre Riyad Mahrez no último minuto da partida.

Porém, nem tudo foi motivo de festa. O Ministério do Interior francês indicou que a maior parte das detenções ocorreram em Paris, sendo que 249 pessoas passaram a noite nas esquadras da capital. Este número de detenções ainda pode aumentar, pois também se registaram incidentes nas cidades de Marselha e de Lyon: automóveis, paragens de autocarro e caixotes de lixo foram queimados.

O epicentro dos incidentes foi a zona dos Campos Elísios, onde se celebrava o aniversário da Revolução Francesa (Tomada da Bastilha 1789) com o fogo-de-artifício anual.

A seleção da Argélia vai assim disputar a terceira final da sua história depois de ter sido finalista em 1980 e campeã em 1990. A final deste ano está marcada para sexta-feira e opõem a seleção da Argelina com a seleção do Senegal.