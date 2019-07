Iker Casillas é oficialmente um membro da estrutura diretiva do FC Porto - pelo menos até recuperar totalmente do enfarte do miocárdio sofrido no passado dia 1 de maio. Foi essa a informação veiculada esta segunda-feira pelo clube portista através do seu site oficial, explicando que o guarda-redes espanhol passará, durante esse período, a assegurar a ligação entre jogadores, equipa técnica e direção, podendo o âmbito da sua ação vir a ser alargado a outras funções dentro do clube.

"Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo: vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O mister falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, dos mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros”, afirmou Casillas ao Porto Canal, manifestando o desejo de vencer todos os troféus internos e "fazer o melhor possível na Europa" na época que se avizinha.

Indefinido fica, para já, o futuro a breve prazo do lendário guardião espanhol, que chegou ao FC Porto em 2015/16, depois de mais de 20 anos ao serviço do Real Madrid. Ao serviço dos dragões, Casillas, de 38 anos, festejou um campeonato e uma Supertaça, havendo a dúvida sobre se irá ocorrer um regresso aos relvados após a recuperação total do enfarte ou se terminará de facto a carreira como profissional de futebol.