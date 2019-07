Com uma ameaça de greve marcada para o mês de agosto, e sob a mediação do Ministério do Trabalho, os sindicatos representativos dos camionistas e a associação empresarial do setor voltam esta segunda-feira a negociar em busca de melhores condições.

O sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), juntamente com o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, anunciou no seu 1º congresso de sempre uma paralisação a iniciar-se no dia 12 de agosto. As negociações, que têm sido articuladas com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), visam a revisão do contrato coletivo: salários de 1.200 euros para os profissionais do setor, um subsídio específico de 240 euros e a redução da idade de reforma.

A calendarização da greve surpreendeu os elementos da ANTRAM, que julgavam ter as negociações a decorrer da melhor maneira possível.

Contudo, o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, garantiu que este é um “processo moroso” e que as negociações estão ainda numa fase inicial.