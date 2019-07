Recado no Twitter O Presidente norte-americano utilizou, mais uma vez, a rede social Twitter para deixar um recado às democratas progressistas do Congresso. Donald Trump apelidou as mulheres do congresso de “esquadrão” de progressistas que falam “cruelmente ao povo dos Estados Unidos sobre como o Governo devia governar”. Além disso, Trump pediu aos democratas para “voltarem” para os respetivos países “corruptos”, com “partidos infestados de crime”. O “esquadrão” engloba Ocasio-Cortez, Rashida Talib, Ayanna Pressley e Ilhan Omar, sendo que destas apenas Omar nasceu fora dos EUA.

Respostas Do lado das mulheres, a resposta não tardou a chegar e Nancy Pelosi, líder da câmara dos Representantes, utilizou a mesma rede social para se dirigir ao presidente norte-americano: “Quando Donald Trump disse às quatro congressistas norte-americanas para voltarem para os seus países, reafirmou o seu plano de ‘tornar a América grande outra vez’, que é sobre tornar a América branca novamente”.